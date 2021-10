Les jeunes et l’information Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 13 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Serge Barbet

Face au déploiement de l’information sur les réseaux sociaux, les jeunes n’échappent pas à l’actualité, qu’il s’agisse de fake news ou de faits vérifiés. Dans ces conditions, comment parler d’actualité avec les jeunes, enfants et adolescents ? Comment les amener à entretenir un esprit critique face aux informations circulant sur le net ?

Avec Serge Barbet. Serge Barbet dirige depuis 2017 le centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, – CLEMI – opérateur de référence au sein du système éducatif pour la formation des enseignants et la production de ressources pédagogiques en éducation aux médias et à l’information. Le CLEMI organise notamment la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole qui mobilise chaque année plus de 4,5 millions d’élèves en France et dans les établissements français de l’étranger. Membre de l’observatoire de l’égalité, de l’éducation et de la cohésion sociale du Conseil supérieur de l’audiovisuel, il a été journaliste dans différents médias de presse écrite et conseiller technique en cabinets de collectivités territoriales avant d’être nommé en mai 2014 conseiller presse auprès de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, puis conseiller presse et conseiller chargé de l’éducation à la citoyenneté auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche jusqu’en mai 2017.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

