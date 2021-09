Les jeunes et les écrans : rencontre avec AdoEnia Saint-Palais, 29 septembre 2021, Saint-Palais.

Les jeunes et les écrans : rencontre avec AdoEnia 2021-09-29 – 2021-09-29

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Rencontres avec des professionnels. Les usages du numérique chez les adolescents et les enfants : si la question est d’actualité pour vous, voire si elle est source de conflit, ce RDV devrait répondre à certaines de vos interrogations. La médiathèque propose un “point information” avec un professionnel de la structure AdoEnia (service de prévention et d’accompagnement, animé par des travailleurs sociaux et psychologues, destiné aux jeunes de 11 à 21 ans, mais aussi à leur famille et aux professionnels).

Venez, sur rendez-vous, poser vos questions à quelqu’un qui connaît aussi bien les ados qu’internet et ses usages et découvrir les promeneurs du Net !

Accès sur présentation du pass sanitaire.

+33 5 59 65 28 72

Médiathèque

