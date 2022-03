Les jeunes bouquetins Mâche Mâche Catégorie d’évènement: Maché

Randonnée matinale dans le val des Dix, Valais central, pour observer les bouquetins. Les jeunes de l’année sont très mignons, ils sont assez facilement observables dans les alpages fraichement dégagés de la neige. Le matin, il fait encore frais, il faut donc s’habiller chaudement pour participer à cette courte randonnée d’observation. Randonnée d’observation des bouquetins et des jeunes de l’année Mâche Route de Mâche Mâche

