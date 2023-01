“Les jeunes aventuriers” à Terres d’Oiseaux – Braud-et-Saint-Louis, 20 avril 2024, Braud-et-Saint-Louis OT Saint-Ciers-sur-Gironde Braud-et-Saint-Louis.

2024-04-20 10:00:00 – 2024-04-20 16:00:00

Tu rêves de traverser l’Alaska ou de vivre seul sur une île déserte, alors cette animation est faite pour toi ! Faire du feu, fabriquer un abri, purifier de l’eau et bien plus, voilà le programme qui fera de toi un aventurier en herbe. Solidarité, débrouille et convivialité seront les ingrédients de cette journée en immersion totale dans la nature.

+33 5 57 32 88 80 Communauté de Communes de l’Estuaire

