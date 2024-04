LES JEUNES ARTISTES EXPOSENT CENTRE CULTUREL GET Revel, vendredi 5 avril 2024.

LES JEUNES ARTISTES EXPOSENT CENTRE CULTUREL GET Revel Haute-Garonne

Venez découvrir l’exposition de jeunes talents au Centre Culturel Get pour les 10 ans de l’évènement !

Du 5 au 20 avril 2024 La Mairie de Revel et l’association Art et Culture, présentent les œuvres de sa commission Jeunes Artistes . Une vingtaine de jeunes, âgés de 14 à 25 ans, présentent leurs dessins, peintures, sculptures, photographies et marqueteries et concourent à différents prix. Vernissage le 5 avril 2024 à partir de 18h avec DJ set sur le parvis du Centre Culturel Get. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-20

CENTRE CULTUREL GET 38 Rue Georges Sabo

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie moniquedupuich@orange.fr

