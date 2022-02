LES JEUNES AMANTS : JEUDI 3 à 17H ; SAMEDI 5 à 20H30 au Centre d’art et de Culture AD Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans. Contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié et père de famille. COMEDIE DRAMATIQUE DE CARINE TARDIEU AVEC FANNY ARDANT… FRANCE – 2022 – 1H52 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

