Les jeunes amants Espace Aragon, 12 mars 2022, Oissel.

Les jeunes amants

Espace Aragon, le samedi 12 mars à 18:30

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Tarif plein 6,20€, Tarif réduit 4,20 € et Tarif carte Labo 3,10 €

C’est un très bon film émouvant et bouleversant sur l’histoire d’une liaison peu ordinaire inspirée d’une histoire réelle.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:30:00 2022-03-12T20:25:00