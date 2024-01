Les Jeunes à l’oeuvre Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, jeudi 8 février 2024.

Les Jeunes à l’oeuvre Les élèves de seconde spécialité Microtechniques du lycée Émilie de Breteuil vous présentent les œuvres de l’exposition « Les Allumés du design » comme vous ne les aurez jamais vues. Jeudi 8 février, 18h30 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Entrée libre

Grâce à la complicité de la compagnie La Coma, les jeunes de seconde spécialité Microtechniques du lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux se glissent dans le rôle de médiateurs entre l’œuvre exposée et le visiteur pour vous donner un nouvel éclairage sur le design. Et ils vous diront tout, ce qu’ils en savent et ce qu’ils en pensent.

La Coma est une compagnie artistique créée en 1995 et dirigée par Michel Schweizer, qui s’attache à créer des espaces publics et culturels de rencontres et d’expériences au profit d’un monde commun et partagé.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale. Le projet « Les jeunes à l’oeuvre » est soutenu par la Région Île-de-France dans le cadre du dispositif CREAC.

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Saint-Quentin Yvelines Île-de-France 01 34 52 28 80 https://museedelaville.sqy.fr https://www.facebook.com/museeville.sqy Visite libre des expositions les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.

Ateliers et visites payants sur réservation. Visite libre, entrée gratuite.

