Les Jeudis Vin d'hiver

EUR 40 40

Offrez-vous la plus insolite des caves de Dijon ! Après une deuxième saison estivale ayant connu un franc succès, les Jeudis Vin (Dégustation de vins fins dans des lieux divins de Dijon) s'installent pour deux dates exceptionnelles au cœur de l'étonnant réservoir Darcy, en dessous de la place homonyme. Cette construction, érigée en 1840 par l'ingénieur Henry Darcy afin d'assurer l'alimentation en eau potable de la ville de Dijon, accueillera donc de manière exceptionnelle le 25 novembre et le 09 décembre prochain les dégustations apéritives Jeudis Vin. Les participants auront la chance unique de partager dans ce lieu atypique un buffet apéritif, une dégustation commentée de 5 vins fins sélectionnés par notre expert M. Déguste, et également de bénéficier d'une découverte privative d'un ouvrage remarquable qui n'est ouvert à la visite que deux week-end par an lors de sa vidange technique annuelle. En partenariat avec Suez

info@otdijon.com +33 3 80 44 11 44 https://www.destinationdijon.com/visites/les-jeudis-vin-dhiver/

