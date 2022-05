Les Jeudis Vignobles & Découvertes: pique-nique dans les vignes Saint-Sernin-du-Plain Saint-Sernin-du-Plain Catégories d’évènement: Saint-Sernin-du-Plain

Saône-et-Loire

Les Jeudis Vignobles & Découvertes: pique-nique dans les vignes Saint-Sernin-du-Plain, 9 juin 2022, Saint-Sernin-du-Plain. Les Jeudis Vignobles & Découvertes: pique-nique dans les vignes Saint-Sernin-du-Plain

2022-06-09 – 2022-06-09

Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire Saint-Sernin-du-Plain 15 EUR Pique-nique dans la vigne en toute autonomie.

Départ du domaine entre 10h et 12h. Retour au domaine à 16h maximum.

Mise à disposition d’une carte GPS sur google Maps. Circuit d’environ 4 km à travers le vignoble.

Mise à disposition d’un pique-nique terroir composé de fromages-charcuteries, pain, chips, un dessert et d’une bouteille de vin à partager (ou jus de fruit pour les enfants).

En cas de mauvais temps, la prestation sera automatiquement annulée. Saint-Sernin-du-Plain

