Les jeudis “Vignobles & Découvertes” – Les climats de Pouilly-Fuissé Mâcon

2022-06-16 – 2022-06-16

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 65 65 Départ à 14h depuis Mâcon pour les coteaux de l’appellation la plus renommée du Mâconnais. A l’ombre des roches de Solutré et Vergisson, nous allons nous rendre sur 2 parcelles de l’aire des Pouilly-Fuissé afin de comprendre l’histoire, la géologie et la viticulture dans ce crus si marquant. Nous prendrons le temps déguster un vin sur chacun de ces climats et notamment un « premier-cru » arrivées seulement en 2020 en terre mâconnaise. Pour parfaire votre découverte de l’appellation, l’Atrium de Pouilly-Fuissé, boutique des producteurs, nous accueillera pour une dégustation de 3 vins de leur sélection. Retour à Mâcon pour 17h00.

contact@beaubourgwinetour.com

