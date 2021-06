Les Jeudis Vignobles & Découvertes au Hameau Romanèche-Thorins, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Romanèche-Thorins.

Les Jeudis Vignobles & Découvertes au Hameau 2021-07-01 – 2021-07-01 Hameau Duboeuf D486

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins

15 15 EUR Les Jeudis après-midi, soyez au cœur de la production en découvrant le centre de vinification et promenez-vous au cœur des arômes et des saveurs dans le Jardin.

Profitez des activités : minigolf, rosalies et sulkys, jeu de d’échecs géant.

Venez tester notre Nouvel Explor Games® au jardin en Beaujolais, un jeu de piste numérique fascinant!

Partez ensuite en direction de la salle de dégustation pour une découverte de nos vins du Beaujolais Mâconnais

+33 3 85 35 22 22

