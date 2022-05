Les Jeudis Vignobles & Découvertes à la Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

VISITE SIGNATURE Visite & Dégustation de 5 vins Laissez-vous guider tout au long d'un parcours qui vous conduira de notre ancien chai, qui abrite d'impressionnants pressoirs historiques du XVII et du XVIIIème siècle, jusque dans nos caves centenaires, parmi notre collection de vieux millésimes et les fûts. Au fil de cette visite, nous vous partagerons avec passion l'histoire de la Maison Jean Loron. Durée 1h. boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66

