Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Les Jeudis soirs de la Gabarre: Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Les Jeudis soirs de la Gabarre: Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” Tonneins, 18 novembre 2021, Tonneins. Les Jeudis soirs de la Gabarre: Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

2021-11-18 20:30:00 – 2021-11-18 21:40:00 Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins Lot-et-Garonne 12 12 EUR Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” avec la Compagnie de la Moisson http://www.compagniedelamoisson.com/

– Avec Olivia Lancelot et Loic Rojouan.

– Mise en scène par Benoît Gauthier.

Une histoire écrite comme un scénario qui nous tient en haleine jusqu’au bout et où chacun se dévoile par écran interposé, avec cette distance qui fait tomber la pudeur. Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” avec la Compagnie de la Moisson.

– Mise en scène par Benoît Gauthier. +33 5 53 84 50 88 Théâtre-Polar virtuel “Et je danse, aussi” avec la Compagnie de la Moisson http://www.compagniedelamoisson.com/

– Avec Olivia Lancelot et Loic Rojouan.

– Mise en scène par Benoît Gauthier.

Une histoire écrite comme un scénario qui nous tient en haleine jusqu’au bout et où chacun se dévoile par écran interposé, avec cette distance qui fait tomber la pudeur. ©Cie de la moisson

Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Centre Culturel - Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Ville Tonneins lieuville Centre Culturel - Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins