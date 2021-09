Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Les Jeudis Soirs de la Gabarre – Théâtre Motus Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Les Jeudis Soirs de la Gabarre – Théâtre Motus
2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 21:45:00
Centre Culturel Salle de la Gabarre
Avenue François Mitterrand
Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne Par la Compagnie Les Productions du Même Nom.

Gill et Mila sont deux sœurs, deux femmes d’aujourd’hui pleines d’interrogations sur leur avenir. Lorsque Gill, la sœur aînée, apprend qu’elle est enceinte, sa sœur cadette découvre qu’il y a un doute autour de leur propre paternité. Devant les multiples détours que prendra leur mère pour leur dire la vérité, elles vont mener l’enquête sur leur histoire…

Seules sur le plateau, entre foulards, boule noire, vaporette et bouteille de Martini, les deux comédiennes joueront tous les protagonistes de ce tourbillon tragi-comique où chacun retrouvera une part de soi.

Tout public à partir de 10 ans.

