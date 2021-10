Les Jeudis Soirs de La Gabarre : Théâtre “Le cri de la louve” Tonneins, 28 octobre 2021, Tonneins.

Les Jeudis Soirs de La Gabarre : Théâtre “Le cri de la louve” 2021-10-28 20:30:00 – 2021-10-28 21:30:00 Centre Culturel – Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne

Solo théâtral et clownesque avec la compagnie “Impul’Sons” https://www.impul-sons.com/

– Coincée derrière l’espace réduit d’une table de camping, Lila cherche son chemin.

Entre les injonctions, les fidélités, les héritages et conditionnements, comment trouver sa voie/voix dans cette société, quand on est une femme ?

– Cachée derrière son masque minuscule, le personnage nous embarque au gré de ses divagations et pérégrinations dans un voyage au féminin, tantôt grinçant, tantôt drôle… toujours touchant…

Les Jeudis Soirs de La Gabarre : Théâtre “Le cri de la louve”. Solo théâtral et clownesque avec la compagnie “Impul’Sons.

+33 5 53 84 50 88

Solo théâtral et clownesque avec la compagnie “Impul’Sons” https://www.impul-sons.com/

– Coincée derrière l’espace réduit d’une table de camping, Lila cherche son chemin.

Entre les injonctions, les fidélités, les héritages et conditionnements, comment trouver sa voie/voix dans cette société, quand on est une femme ?

– Cachée derrière son masque minuscule, le personnage nous embarque au gré de ses divagations et pérégrinations dans un voyage au féminin, tantôt grinçant, tantôt drôle… toujours touchant…

©Claire-Emmanuelle Mercier

dernière mise à jour : 2021-10-01 par