Les Jeudis Soirs de la Gabarre – ArchiE ou l’utopiste Tonneins, 9 juin 2022, Tonneins.

Les Jeudis Soirs de la Gabarre – ArchiE ou l’utopiste Tonneins

2022-06-09 20:30:00 – 2022-06-09 22:00:00

Tonneins Lot-et-Garonne

12 12 EUR Théâtre. Par la Compagnie Théâtre des 2 mains.

Archie aime la lecture, le cinéma d’autrefois et d’une manière générale les oeuvres humanistes dont elle se nourrit. Entêtée et convaincue, Archie affrontera alors ses « moulins à vents », emportant dans sa quête toutes les personnes sensibles et humaines qu’elle croisera. La pièce est un hommage à Don Quichotte et aussi à l’espoir que chacun porte d’un monde idéalisé et réalisable.

– Tout Public à partir de 12 ans

– Durée : 1h30

– Tarif B

Les Jeudis Soirs de la Gabarre – ArchiE ou l’utopiste. Théâtre. Par la Compagnie Théâtre des 2 mains.

+33 5 53 84 50 88

Théâtre. Par la Compagnie Théâtre des 2 mains.

Archie aime la lecture, le cinéma d’autrefois et d’une manière générale les oeuvres humanistes dont elle se nourrit. Entêtée et convaincue, Archie affrontera alors ses « moulins à vents », emportant dans sa quête toutes les personnes sensibles et humaines qu’elle croisera. La pièce est un hommage à Don Quichotte et aussi à l’espoir que chacun porte d’un monde idéalisé et réalisable.

– Tout Public à partir de 12 ans

– Durée : 1h30

– Tarif B

Ville de Tonneins

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-02-24 par