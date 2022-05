LES JEUDIS ROSÉS DU DOMAINE PUECH Saint-Clément-de-Rivière, 2 juin 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

LES JEUDIS ROSÉS DU DOMAINE PUECH Saint-Clément-de-Rivière

2022-06-02 – 2022-06-02

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière

La famille Puech vous annonce la reprise de ses soirées estivales : Les JEUDIS ROSES, avec la complicité de foodtrucks régionaux dans un cadre unique et convivial. Des moments simples et chaleureux dans un oasis de verdure et de tranquilité.

JEUDI 02 JUIN

FOOD : Go Fast / Cookooling – Bar à huitres et dessert par Les Frérots Givrés

SOUND : Pizzetto-Chill

JEUDI 09 JUIN

FOOD : Frite Belge / Tounsia- Bar à huitres et dessert par Les Frérots Givrés

SOUND : Back To The Dancefloor

JEUDI 16 JUIN

FOOD : Cookooling / Garnito – Bar à huitres et dessert par les Frérots Givrés

SOUND : 2 For Folks

JEUDI 23 JUIN

FOOD : Frites Belges / Mada Saveurs – Bar à huitres et dessert par Les Frérots Givrés

SOUND : Let’s Go Simone

JEUDI 30 JUIN

FOOD : Go Fast / Cookooling – Bar à huitres et dessert par Les Frérots Givrés

SOUND : Pizzetto-Funk

JEUDI 07 JUILLET

FOOD : Frite Belge / Tounsia – Bar à huitres et dessert par Le Bar à Glaces de Benjamin

SOUND : Pizzetto-Jazz

JEUDI 14 JUILLET

FOOD : Tounsia / Cookooling – Bar à huitres et dessert par Le Bar à Glaces de Benjamin

SOUND : Bal électro Marquis de Sable

JEUDI 21 JUILLET

FOOD : Garnito / Mada Saveurs – Bar à huitres et dessert par Le Bar à Glaces de Benjamin

SOUND : Pizzetto-Soul

JEUDI 28 JUILLET

FOOD : Cookooling / Mada Saveurs – Bar à huitres et dessert par Le Bar à Glaces de Benjamin

SOUND : Pizzetto-Disco

JEUDI 04 AOUT

FOOD : Go Fast / Garnito- Bar à huitres et dessert par Le Bar à Glaces de Benjamin

SOUND : Marquis de Sable – Soirée en Blanc

Au rendez-vous, les vins du Domaine, une ambiance musicale différente chaque jeudi soir, deux foodtrucks sur place pour répondre à toutes les envies.

Venez entre amis ou en famille découvrir un cadre exclusif au Nord de Montpellier : un espace d’exception, une respiration verte et calme surplombant notre champ d’oliviers centenaires, avec une scène abritée par le micocoulier tout aussi ancestral.

Ambiance guinguette méditerranéenne en toute simplicité pour profiter des magnifiques soirées d’été dans un cadre exceptionnel au coeur du village de Saint Clément de Rivière. Détendez-vous dans une atmosphère unique entre Cave et oliviers à seulement 10 minutes au nord de Montpellier.

7 rendez-vous sont prévus de Juin à Juillet. Afin de profiter pleinement des soirées, il est recommandé de réserver votre table. L’espace Entre cave et oliviers est accessible aux PMR et accueille avec simplicité les enfants, les ados et et les bébés.

Les tarifs :

Fourchette de tarifs des plats : Entre 9 et 20 euros + Menus pour enfants.

Fourchette des tarifs vins : A partir de 3 euros le verre et 15 à 30 euros la bouteille – En consommation sur place.

Pour les ventes à emporter les tarifs sont ceux proposés au caveau de vente.

Tous les jeudis du 02 juin au 04 août 2022, de 19h30 à 23h

Entrée gratuite

Parking sur place.

Enfants bienvenus

Réservation obligatoire pour une tablée

Saint-Clément-de-Rivière

dernière mise à jour : 2022-05-02 par