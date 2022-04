Les Jeudis Rétro La cocina negra Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Britney Spears, France Gall, Gipsy King, Boney M., Earth, Wind & Fire, Céline Dion… “Les Jeudis rétro” c’est ça mais toute la soirée ! Infos&Resas: 0666651722 * La direction se réserve le droit d’entrée. * Nous conseillons à notre clientèle de venir le plus tôt possible car nos places sont limitées. ♫CLUBBING♫ La cocina negra 25 rue des magnans, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

