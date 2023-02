Les jeudis répar’actions, 9 mars 2023, Bidart .

Les jeudis répar’actions

Rue Hiri Artea Bidart Pyrenees-Atlantiques

2023-03-09 17:00:00 – 2023-03-09 20:00:00

Bidart

Pyrenees-Atlantiques

Des ateliers dans un esprit “low tech”.

Vous avez un objet à réparer et/ou à concevoir, faites le nous savoir, et venez nous rencontrer sur ces jours d’ateliers !

Partager nos savoir-faire. Nous sommes un groupe d’étudiants motivés, prêt à partager du temps et des compétences, afin de prolonger la vie de certains objets en panne et/ou créer de nouvelles choses!

Ouvert à Tous. Habitants du quartier, adhérents SELgarrekin et toutes autres personnes sensibles à l’esprit de nos ateliers.

Bon à savoir : Les “low-tech” sont défini comme des objets,des systèmes,des techniques,des savoir-faire,des pratiques,des modes de vie et même des courants de pensée,qui intègrent la technologie selon trois grands principes : utile, accessible et durable.

+33 6 41 09 97 04 Collaboration entre l’Estia et Selgarrekin

Association Selgarrekin

