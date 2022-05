Les jeudis: Pique-nique à côté des vignes

2022-05-02 – 2022-08-25 EUR 20 30 Le domaine du Château d’Etroyes vous invite à passer un moment de tranquillité au milieu de ses vignes.

Pour l’occasion, nous vous invitons à apporter votre pique-nique ou si vous préférez, des paniers avec des produits locaux sont également disponibles sur réservation.

Une dégustation de 4 vins du domaine est incluse dans le tarif de l’événement.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous sommes impatients de vous accueillir !

