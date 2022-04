Les jeudis philo Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Conférence sur Nietzsche et le _Gai savoir_ autour de la question : est-il encore possible d’avoir une pensée joyeuse aujourd’hui ? L’intervenante : **Julie Cloarec-Michaud** – Philosophe et danseuse Elle donne régulièrement des conférences et des cours en écoles supérieures d’Arts appliqués et à l’Université Permanente de Nantes, tout en s’investissant pleinement dans sa carrière artistique – Rédactrice en chef de la revue Sens-dessous. Un rendez-vous en partenariat avec l’association Philosophia. Est-il encore possible d’avoir une pensée joyeuse aujourd’hui ? Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

