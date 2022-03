Les Jeudis philo Médiathèque Louis-Aragon, 24 mars 2022, Le Mans.

**Qu’est-ce que ” la souffrance au travail” ? Réflexions inactuelles sur le burn out.** Simone Weil née en 1909 et morte en 1943 a fait de la philosophie un engagement pratique. Nous le percevons notamment à l’usine en 1934 ou elle se fait ouvrière. Le journal qu’elle rédige alors et qui retrace le quotidien de la vie d’usine porte en lui la question philosophique suivante : peut-on transmettre l’humiliation ? Peut-on comprendre de l’extérieur ce que cela fait d’être perçu et traité comme “une pièce interchangeable” ? Ce faisant Simone Weil montre que ce que nous nommons aujourd’hui “burn out” tient davantage à l’effondrement moral dans les rapports des hommes au travail qu’aux conditions économiques (si révoltantes soient-elles) qui le forme. Renseigenements au 02 43 47 48 75.

Nadia Taïbi, agrégée et docteur en philosophie animera une conférence sur Simone Weil et proposera une réflexion autour de la souffrance au travail.

