2022-06-30 17:30:00 – 2022-06-30 19:00:00

Baugé-en-Anjou 49150 Au cœur de la bataille

Dans le cadre des festivités reportées pour le 600ème anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, Yoann Olivier, médiateur du patrimoine, vous invite à retourner sur le champ des opérations pour comprendre les mouvements des troupes et le déroulement de cette journée.

Départ devant l’Etablissement de Santé Baugeois-Vallée, chemin Rancan, Baugé – Parcours de 1,5 km

