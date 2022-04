LES JEUDIS PATRIMOINES AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

LES JEUDIS PATRIMOINES AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou, 9 juin 2022, Baugé-en-Anjou. LES JEUDIS PATRIMOINES AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou

2022-06-09 17:30:00 – 2022-06-09 19:00:00

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire L’habitat troglodytique au Guédeniau

Mr Jean-Claude Collinet nous présentera un habitat peu commun du Baugeois.

Nous partirons en lisère de forêt de Chandelais pour comprendre comment vivaient-ont dans ces habitations troglodytiques RDV devant l’église du Guédeniau – Voiture obligatoire

Sur réservation. LES JEUDIS PATRIMOINES au Guédeniau +33 2 41 84 00 74 L’habitat troglodytique au Guédeniau

Mr Jean-Claude Collinet nous présentera un habitat peu commun du Baugeois.

Nous partirons en lisère de forêt de Chandelais pour comprendre comment vivaient-ont dans ces habitations troglodytiques RDV devant l’église du Guédeniau – Voiture obligatoire

Sur réservation. Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Ville Baugé-en-Anjou lieuville Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

LES JEUDIS PATRIMOINES AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou 2022-06-09 was last modified: by LES JEUDIS PATRIMOINES AU GUÉDENIAU Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 9 juin 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire