Baugé-en-Anjou 49150 Dans le cadre des Journées de l’archéologie : l’église de Pontigné

Retour sur 10 ans de travaux dans l’église Saint Denis de Pontigné

L’ancien maire de Pontigné, Michel Sagon revient sur les fouilles archéologiques, les étonnantes découvertes et les restaurations qui ont suivies.

RDV devant l’église de Pontigné.

Sur réservation. Baugé-en-Anjou

