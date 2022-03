LES JEUDIS PATRIMOINES À CLEFS Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

LES JEUDIS PATRIMOINES À CLEFS Baugé-en-Anjou, 14 avril 2022, Baugé-en-Anjou. LES JEUDIS PATRIMOINES À CLEFS La Cour du Liège Clefs Baugé-en-Anjou

2022-04-14 17:30:00 – 2022-04-14 18:30:00 La Cour du Liège Clefs

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire La cour du Liège. Accueillis par les propriétaires des lieux, nous découvrirons cet ancien relais de chasse des ducs d’Anjou au XVe siècle. Devenue ferme au fil des siècles, la Cour du Liège est entourée de pâturages, de cultures et de bois. Le manoir offre également un superbe jardin à la française.

RDV la Cour du liège, Clefs. Sur réservation. LES JEUDIS PATRIMOINES À BAUGÉ +33 2 41 84 00 74 La cour du Liège. Accueillis par les propriétaires des lieux, nous découvrirons cet ancien relais de chasse des ducs d’Anjou au XVe siècle. Devenue ferme au fil des siècles, la Cour du Liège est entourée de pâturages, de cultures et de bois. Le manoir offre également un superbe jardin à la française.

RDV la Cour du liège, Clefs. Sur réservation. La Cour du Liège Clefs Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse La Cour du Liège Clefs Ville Baugé-en-Anjou lieuville La Cour du Liège Clefs Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

LES JEUDIS PATRIMOINES À CLEFS Baugé-en-Anjou 2022-04-14 was last modified: by LES JEUDIS PATRIMOINES À CLEFS Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 14 avril 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire