Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire La face cachée du château de Baugé

Pour la première fois des espaces non ouverts au public vous replongeront dans le XIXe siècle quand la gendarmerie occupait une partie de ce monument. Travaux, transformation et histoire de cette demeure construit par René d’Anjou

RDV devant le château

