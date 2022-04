LES JEUDIS PATRIMOINES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

2022-06-02 17:30:00 – 2022-06-02 18:30:00

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Archives de Baugé

Mr Jean Edom nous ouvrira les archives municipales, abordera les classements des fonds, le fonctionnement et l’intérêt des archives anciennes et modernes.

RDV devant le tribunal de Baugé.

