LES JEUDIS PATRIMOINES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 21 avril 2022, Baugé-en-Anjou. LES JEUDIS PATRIMOINES À BAUGÉ Baugé-en-Anjou

2022-04-21 – 2022-04-21

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Journée Vieilles Maisons Françaises – Programme surprise

Découvertes de demeures remarquables sur la commune de Baugé-en-Anjou. Accueil par les propriétaires

Départ devant le château de Baugé – véhicule nécessaire (possibilité de co-voiturage).

Sur réservation. Baugé-en-Anjou

