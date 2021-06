Les Jeudis Niortais – « Les jeudis quand même » Niort, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Niort.

Les Jeudis Niortais – « Les jeudis quand même » 2021-07-08 – 2021-07-08 Place Chanzy Cour du Centre Duguesclin

Niort Deux-Sèvres

Un festival phare en son genre qui présente les groupes les plus en vue de la scène musicale. Cette année, dans un format nouveau « Les Jeudis quand même », une série de concerts dans la cour du centre Duguesclin.

Plus d’infos sur www.niortdedansdehors.fr. Réservation obligatoire.

Entre la scène et le petit théâtre de verdure, stands de restauration autour de spécialités culinaires du monde et des boissons sans alcool ; restauration rapide et boissons à la brasserie « L’Ent’Acte ».

Point infos proche de la scène avec distribution gratuite de bouchons d’oreilles. Animaux, alcool, bouteilles, verre et canettes interdits. Présence de secouristes.

+33 5 49 78 74 11

Ville de Niort

