Mayenne Thorigné-en-Charnie 4 6 EUR Parcourez la vallée de l’Erve de la Préhistoire à aujourd’hui grâce aux arrêts minutes de votre guide, ponctués d’anecdotes ici sur la Nature, là sur le Paléolithique. Vous découvrirez au fil de votre balade les richesses préhistoriques, naturelles et géologiques de la vallée ! Paiement et réservation en ligne. Préhisto’rando ! saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 Musée de Préhistoire Moulin de la roche-brault Thorigné-en-Charnie

