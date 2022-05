Les Jeudis Nature de la Maison du Tourisme

2022-07-07 – 2022-07-07 Pendant l'été, au mois de Juillet et d'Août, la Maison du Tourisme vous propose des animations natures ludiques. En famille partez pour une découverte du patrimoine naturel et culturel de Guipry-Messac. Sous forme d'animation ludique et participative encadre par un animateur nature jeunesse. Animation prévue tous les jeudis de l'été en début d'après-midi. Sous réserve de participants et de conditions météorologiques adéquates. Thématiques et précisions sur les animations à venir, n'hésitez pas à contacter la Maison du Tourisme pour plus d'information. Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme. Adultes : 5€, enfants : 2€. dernière mise à jour : 2022-02-25 par

