Programme du mois de Mars :

– Le 3 Mars, Thib’M nous enchantera avec son piano et sa voix groove en reprenant des morceaux pop, soul, jazz, gospel.

– Le 10 Mars, Chris Daniel interprétera des folksongs mythiques avec sa guitare pour notre plus grand plaisir !

– Le 17 Mars, le Bonaventure Trio pour du jazz swing et manouche au son des guitares et de la contrebasse

– Le 24 Mars, le Swing’up Jazz Band, duo piano-saxo et un retour dans la french riviera !!

C’est la reprise des soirées musicales au restaurant Le Frelon d’Or avec des lives chaque jeudi soir . Des groupes de jazz, blues, bossa, rock-folk ou musiques du monde, qui vous feront passer des soirées musico-gourmandes made in frelon d’or !

lefrelondor@lefrelondor.fr +33 4 88 41 55 98 http://www.lefrelondor.fr/

