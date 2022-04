Les jeudis mieux-être Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Les jeudis mieux-être Ouistreham, 5 mai 2022, Ouistreham. Les jeudis mieux-être Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham

2022-05-05 18:00:00 – 2022-05-05 20:00:00 Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes

Ouistreham Calvados Mieux-être Normandie vous propose une série de conférences autour de votre “mieux-être” à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. Mieux-être Normandie vous propose une série de conférences autour de votre “mieux-être” à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. mieuxetrenormandie@gmail.com https://www.mieuxetrenormandie.fr/ Mieux-être Normandie vous propose une série de conférences autour de votre “mieux-être” à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella. Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ville Ouistreham lieuville Place Albert Lemarignier La Grange aux dîmes Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Les jeudis mieux-être Ouistreham 2022-05-05 was last modified: by Les jeudis mieux-être Ouistreham Ouistreham 5 mai 2022 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados