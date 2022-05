Les jeudis Micro-Folie : Spectacles nomades La Souterraine, 12 mai 2022, La Souterraine.

Les jeudis Micro-Folie : Spectacles nomades La Souterraine

2022-05-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-12

La Souterraine Creuse La Souterraine

Genre : Théâtre

Sous genre : Musique

Date/horaire : jeudi 12 mai – 20 h – Micro-Folie

Durée : 1 h 30

Public : tout public

En vente à partir du 24 septembre

Tarifs :

Plein : 6 €

Réduit & abonné : 3 €

Huit artistes répartis en 3 équipes vont sillonner la Creuse de septembre à décembre 2021 en proposant des rencontres de 3 heures dans différents lieux : lycées, hôpitaux de jour, associations… Un temps d’échange, de recherches artistiques collectives, de réflexions et surtout de liberté d’expression entre êtres humains vivant sur la même planète au même moment. Il s’agit de créer ensemble du jeu, de la réflexion autour du Monde d’aujourd’hui à travers ces mots comme fils conducteurs : les rêves et l’invisible, les colères et l’indicible, les désirs et le manque.

Chaque équipe abordera ce moment de rencontre par le biais de sa discipline artistique : théâtre, musique, dessin, photographie, écriture… De là jaillira ou non la parole. Et les deux sont bien. C’est avant tout un temps d’échange, de partage. Les artistes auront ensuite 10 jours pour créer 3 formes d’une demi-heure : l’une plastique et sonore, l’autre poétique et musicale et la troisième satirique et décalée… Le public sera invité, le temps d’une soirée, à déambuler d’un lieu à l’autre pour assister aux représentations de ces 3 formes, entre Micro-Folie et le Centre Culturel Yves Furet.

La Souterraine

