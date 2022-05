Les jeudis Médiévaux, 7 juillet 2022, .

Les jeudis Médiévaux

2022-07-07 – 2022-08-25

« Les jeudis Médiévaux » seront dédiés au marché médiéval et artisanal costumé, avec tombola, animations de rue, en nocturne, les jeudis 7, 21, et 28 juillet 2022 et les jeudis 4, 11, 18, 25 août 2022, Place des Halles à Chartres, ouvert au public de 16h00 à 23h00 ; une occasion d’animer la ville à travers des démonstrations de danse, d’escrime et figurants tout au long de l’été.

Vous trouverez le planning des déambulations des “Jeudis Médiévaux” ci-dessous.

contact@ccmedievale.fr +33 2 34 40 11 90

