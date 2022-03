Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux, 10 mars 2022, Saint-Quay-Portrieux. Les jeudis littéraires Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-03-10 15:00:00 – 2022-03-10 17:00:00 Kasino Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Retrouvez-vous au Kasino pour parler littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu’il a aimé, et les échanges peuvent commencer !

À certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un moment d’échange, de débat, suivi de dédicaces. Retrouvez-vous au Kasino pour parler littérature entre passionnés. Chacun amène un ouvrage qu’il a aimé, et les échanges peuvent commencer !

À certaines dates, les jeudis littéraires reçoivent des auteurs pour une présentation de leur ouvrage, un moment d’échange, de débat, suivi de dédicaces. Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Kasino Boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux/

Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 2022-03-10 was last modified: by Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 10 mars 2022 Côtes-d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor