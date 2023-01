Les jeudis littéraires du Marité Granville, 9 février 2023, Granville .

Les jeudis littéraires du Marité

Port de Commerce Granville Manche

2023-02-09 18:30:00 – 2023-02-09

Granville

Manche

« LES DIABLOGUES » de Roland Dubillard.

Dans les années 1960, Roland Dubillard écrit et joue quotidiennement des sketches pour la radio. Devant le succès immédiat de ces petites pièces à l’humour déroutant et absurde, il les adapte pour la scène sous le titre Les Diablogues en 1975. Ces textes sont créés très régulièrement, récemment par Jacques Gamblin et François Morel…

Par Charlotte Simon et Jean-Charles Lenoël.

à 18h30 au tarif unique de 12€.

Réservations : 06.31.41.65.89 ou lacompagniedumarin@yahoo.com.

lacompagniedumarin@yahoo.com +33 6 31 41 65 89

Granville

