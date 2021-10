Granville Granville Granville, Manche Les jeudis littéraires du Marité Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Les jeudis littéraires du Marité Granville, 20 janvier 2022, Granville. Les jeudis littéraires du Marité Granville

2022-01-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-20

Granville Manche (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de GRANVILLE.

TARIF UNIQUE : 10 €

Réservations : lacompagniedumarin@yahoo.com Jeudi 20 janvier à 18h30

« Les fourberies de Scapin » de Molière.

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante s’est épris de

Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient d’épouser, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d’une « jeune Égyptienne », Zerbinette, de passage dans sa troupe . Mais les deux pères ne semblent pas apprécier ces unions… (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de… contact@lemarite.com +33 2 33 50 17 03 https://www.lemarite.com/ (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de GRANVILLE.

TARIF UNIQUE : 10 €

Réservations : lacompagniedumarin@yahoo.com Jeudi 20 janvier à 18h30

« Les fourberies de Scapin » de Molière.

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante s’est épris de

Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il vient d’épouser, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d’une « jeune Égyptienne », Zerbinette, de passage dans sa troupe . Mais les deux pères ne semblent pas apprécier ces unions… Granville

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville