Granville Granville Granville, Manche Les jeudis littéraires du Marité Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Les jeudis littéraires du Marité Granville, 18 novembre 2021, Granville. Les jeudis littéraires du Marité Granville

2021-11-18 18:30:00 – 2021-11-18

Granville Manche (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de GRANVILLE.

TARIF UNIQUE : 10 €

Réservations : lacompagniedumarin@yahoo.com Jeudi 18 novembre à 18h30

« Cyrano de Bergerac » de Edmond Rostand.

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de

Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se déclarer… Par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane. . (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de… contact@lemarite.com +33 2 33 50 17 03 https://www.lemarite.com/ (Une co-production Théâtre de la Presqu’île / Compagnie du Marin)

avec Jean-Charles Lenoël, Charlotte Simon, Michel Vivier. Un jeudi par mois à 18h30, lectures théâtralisées sous le grand mât, dans les cales du Marité, à quai dans le port de GRANVILLE.

TARIF UNIQUE : 10 €

Réservations : lacompagniedumarin@yahoo.com Jeudi 18 novembre à 18h30

« Cyrano de Bergerac » de Edmond Rostand.

Cyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de

Gascogne. Il est amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose pas se déclarer… Par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane. . Granville

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville