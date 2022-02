Les Jeudis Jam SESSIONS de la Cav’HALLE La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

19H Afterwork (Apéro & Lounge Music) 20H Mega Scène Ouverte *** Pour Orchestrer cette grande cav’hallecade, que nous voulons parfaite, un grand musicien…. Stephane Murmann – Basse Eric Lebailly – Batterie Francesco Buono – Guitare & Chant Batterie, Guitares, Basse, Pianos ,Micros et Tablettes pour paroles seront à disposition. Rock, Funk, Jazz et variétés … un répertoire éclectique qui touchera aussi bien les musiciens que les néophytes. De belles soirées en perspectives avec des musiciens qui vous feront voyager à travers les générations et les styles pour que ces moments de partage musical soient uniques. Le tout, lové dans le cadre atypique et spacieux d’une ancienne ferronnerie revisitée. *** Une boisson* offerte à tous les musiciens et chanteurs qui joueront au moins un titre. Entrée gratuite – Boissons & Restauration sur place Formule spéciale Cav’Hallecade Musicale Formule une personne (12,00€) Bruschetta ou Poke Bowl + boisson soft = Sodas, Verre de Vin de la Gamme Plaisir, Demi d’Affligen (Hors jus de fruits papillon). Renseignements au 04 90 55 53 08 Réservation conseillée

♫♫♫ La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

