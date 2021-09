Les jeudis guinguette – Never ending summer Aix-en-Provence, 16 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Les jeudis guinguette – Never ending summer 2021-09-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-16 22:00:00 22:00:00 Château de Saint-Girons 2265 chemin Albert Guigou

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

25 25 Les Jeudis Guinguette, comme son nom l’indique est une soirée en plein air conviviale et festive qui reviendra chaque un jeudi par mois avec un thème différent selon la saison. Pour cette première édition, on dit non à la fin de l’été : NEVER ENDING SUMMER.



L’été se prolonge, le temps d’une soirée propice aux échanges et à la légèreté, dans un cadre bucolique et secret au cœur de la zone d’activité d’Aix les milles : le Château de Saint-Girons. Une ancienne bâtisse provençale, un jardin secret, des platanes centenaires…le cadre est somptueux !



Au programme : dégustation de rosé locaux, de glaces délicieuses made in Aix-en-Provence mais aussi de savoureuses pizzas façonnées par la championne du Monde Dorothée Leombruni.

Réseautage, prise de contacts, partie de pétanque ou tout simplement passer un bon moment afterwork… c’est vous qui décidez mais vous êtes les bienvenus !



Inscription indispensable via l’application Authentic Escape (disponible sur App Store et Google play)

Soirée conviviale et festive où l’été se prolonge ce jeudi 16 septembre, au Château de St-Girons ; un cadre bucolique et secret. Sur place : dégustation de rosés, de glaces acidulées mais aussi de savoureuses pizzas. Un moment de détente afterwork !

contact@authentic-escape.com https://site.authentic-escape.com/lesjeudisguinguette

