Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros Escalans, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Escalans.

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros 2021-07-22 17:30:00 – 2021-07-22 Route de Gabarret – Sos-Nérac Ganadéria de Buros

Escalans Landes Escalans

4.5 EUR A 17h30 Visite commentée de la Ganaderia :

Vous êtes accueillis en hôtes privilégiés par Lou Jan dé Buros perché sur les échasses landaises. En avant pour une immersion totale dans la tradition landaise. Avec la visite guidée, vous saurez tout sur l’élevage des meilleures coursières, assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. La visite se poursuit avec la vidéo-projection-explication de la course landaise et le musée familial.

Cette visite est offerte pour ceux qui restent à la soirée gasconne

A 19h00 Soirée Gasconne :

Apéritif: 1 verre de sangria accompagné de tapas landaises (charcuteries locales), magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge

Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets….

Réservation obligatoire jusqu’au mercredi midi

©ganadéria de Buros

