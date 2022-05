Les jeudis frisson de l’été : Escape game à Terres d’Oiseaux

Les jeudis frisson de l’été : Escape game à Terres d’Oiseaux, 21 juillet 2022, . Les jeudis frisson de l’été : Escape game à Terres d’Oiseaux

2022-07-21 – 2022-07-21 EUR 12 Si vous aimez les escape-game, cette activité est faite pour vous !

Votre mission si vous l’acceptez est de relever les énigmes de l’antre du boucher de l’estuaire pour vous en sortir… Et surtout n’oubliez pas, votre temps est compté ! Vous avez 1 heure devant vous avant de devenir la prochaine victime du propriétaire des lieux ! Si vous aimez les escape-game, cette activité est faite pour vous !

Votre mission si vous l’acceptez est de relever les énigmes de l’antre du boucher de l’estuaire pour vous en sortir… Et surtout n’oubliez pas, votre temps est compté ! Vous avez 1 heure devant vous avant de devenir la prochaine victime du propriétaire des lieux ! +33 5 57 32 88 80 Si vous aimez les escape-game, cette activité est faite pour vous !

Votre mission si vous l’acceptez est de relever les énigmes de l’antre du boucher de l’estuaire pour vous en sortir… Et surtout n’oubliez pas, votre temps est compté ! Vous avez 1 heure devant vous avant de devenir la prochaine victime du propriétaire des lieux ! PIXABAY dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville