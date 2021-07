Sermamagny Sermamagny Sermamagny, Territoire de Belfort Les jeudis : être bien dans la nature ! Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: Sermamagny

Territoire de Belfort

Les jeudis : être bien dans la nature ! Sermamagny, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sermamagny. Les jeudis : être bien dans la nature ! 2021-07-08 – 2021-08-26

Sermamagny Territoire-de-Belfort Sermamagny EUR Lâcher prise et vivre des expériences inédites en connexion avec la nature. Des séances d’initiation encadrées par des professionnels. Balades zen, pratiques artistiques… Sur inscription Jeudi 8 juillet à 9h

Éveil des sens : une balade photo « à l’aveugle » Jeudi 15 juillet à 14h

Se ressourcer en nature : balade sophrologie en famille. Jeudi 22 juillet à 14h15, 15h30 et 16h45

Land art et paysage Jeudi 29 juillet à 9h et 10h45

Land art et paysage Jeudi 29 juillet à 14h

Éveiller notre énergie : Yoga et méditation en forêt Jeudi 5 août à 14h15, 15h30 et 16h45

Dessin : inspiration nature. Jeudi 12 août à 14h

Découverte des 5 sens : Balade sophrologie en famille. Jeudi 19 août à 14h,14h30 15h30, 15h45 et 16h30

Mélodie Végétale : ateliers musique verte. Jeudi 26 août à 14h

Catégories d'évènement: Sermamagny, Territoire de Belfort