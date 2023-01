[Les jeudis épanouis : Théâtre Forum] Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime Christine CASSET, formatrice et facilitatrice en Théâtre Forum vous propose de découvrir cette pratique. Qu’est-ce que le théâtre-forum ? « C’est pas moi c’est l’autre ». Le théâtre-forum est un outil d’animation qui permet, grâce à la participation de chacun-e de parler et d’imaginer collectivement des solutions alternatives aux problèmes de ce monde. Il s’agit d’une technique de théâtre participative qui vise à la conscientisation des populations. A 18h30, début de la séance, entrée libre.

