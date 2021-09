Les Jeudis en Musique Lourdes, 23 septembre 2021, Lourdes.

Les Jeudis en Musique 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 Square Charles de Gaulle LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

Pour la première représentation, le jeudi 23 septembre à 20h30, au Palais des Congrès, venez écouter “Les Meuf’in” : quatre chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes !

– Entrée : 10 €

– Demi tarif pour les étudiants et les jeunes de 12 à 18 ans

– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur.

Pass sanitaire obligatoire.

La ville de Lourdes vous propose un nouveau rendez-vous : le 4ème jeudi du mois, nous vous invitons, à travers une programmation éclectique à (re)découvrir des groupes et des formations aux styles musicaux variés : 1ère ce jeudi 23 septembre 2021 à partir de 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes

+33 5 62 42 54 57

