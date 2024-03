LES JEUDIS EN MUSIQUE Lodève, jeudi 14 mars 2024.

LES JEUDIS EN MUSIQUE Lodève Hérault

Vivez au rythme musical de la Fontaine !

Chaque jeudi du mois de mars un nouveau thème :

– jeudi 7 mars Traditional Irish Music Session

– jeudi 14 mars Jazz Trio « So Nice », les classiques swing et latino

– jeudi 21 mars Traditional Irish Music Session Special St Patrick’s

– jeudi 28 mars Musique tsigane avec « Talismania »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14

21 Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie

