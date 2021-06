Saint-Pierre Espace Culturel Saint-Pierre Les jeudis en musique Espace Culturel Saint-Pierre

Les jeudis en musique Espace Culturel, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Saint-Pierre. Les jeudis en musique

Espace Culturel, le jeudi 29 juillet à 18:30

Jean François Collumeau Henri Lafitte Dj Miles Restauration assurée par l’Association « Festiv’Ile » De l’Espace Culturel & Artistique Municipal Espace Culturel Rue Albert Briand, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T23:00:00

Détails Autres Lieu Espace Culturel Adresse Rue Albert Briand, Saint-Pierre et Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Espace Culturel Saint-Pierre